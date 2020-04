Roma, Perez: "Qui la gente è pazza per il calcio. Sulla rivalità con la Lazio..."

Carles Perez, arrivato tra le fila della Roma lo scorso gennaio, ha concesso una lunga intervista al quotidiano Marca, tramite una diretta Instagram. L'ex Barcellona, che ha analizzato questi primi mesi vissuti in maglia giallorossa, si è espresso anche sulla rivalità con la Lazio: "La rivalità con la Lazio è impressionante. A Barcellona il calcio è sentito, ma niente a che vedere con quello che accade tutti i giorni qui in città. La gente è pazza per il calcio".

