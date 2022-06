Roma, quand'è il compleanno? La mossa del club non chiarisce i dubbi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tanta, troppa confusione dietro la data di fondazione dell'A.S. Roma. L'anno, il 1927, è l'unica cosa certa, 27 anni dopo la creazione della prima squadra della Capitale: la Società Sportiva Lazio. I giallorossi non riescono a trovare una soluzione che metta tutti d'accordo fra le due opzioni (il 7 giugno e il 22 luglio). Per molti la data ufficiale, come dichiarato anche dall'ex presidente Dino Viola, è a luglio, anche se per la Lega Serie A e la UEFA il compleanno del club ricorre nel mese di giugno, alimentando dubbi e arrabbiature fra i tifosi.

COME PONZIO PILATO - La società, per mettere d'accordo tutti, ha deciso di aprire i festeggiamenti oggi, 7 giugno, e chiuderli il 22 luglio con varie iniziative durante questo arco di tempo. Una soluzione che sicuramente accontenta tutti, ma che non chiarisce il dubbio: quando è nata la Roma?