Roma, Ranieri sulla corsa Champions: "Non dico gatto se non ce l'ho nel sacco, ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre punti contro il Parma porterebbero domani la Lazio a superare la Roma dopo la vittoria contro l'Inter e rilanciarla verso il quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Al termine del match a San Siro, il tecnico Claudio Ranieri è intervenuto sulla questione classifica, questo il suo commento:

"Se guardo la classifica? Ancora no, ma io onestamente sto pensando alla Fiorentina. Partita per partita. Io non voglio promettere. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Alla fine vedremo. Nessuno deve avere recriminazioni. Noi stiamo dando tutto noi stessi. Noi siamo squadra. Se riusciamo a giocare come nei primi minuti, meglio così".

