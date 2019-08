Roma, rifinitura pre-derby a Trigoria: due infortunati per Fonseca

Vigilia del derby anche in casa Roma. I giallorossi, così come la Lazio, si sono allenati nella mattinata a Trigoria. Fonseca pensa di cambiare qualcosa rispetto alla formazione vista in campo dal primo minuto contro il Genoa. Florenzi potrebbe essere sacrificato come esterno alto, Zappacosta andrebbe a sostituirlo in difesa. Mancini si gioca una maglia con Jesus, Veretout e Diawara chiedono spazio ma potrebbero partire dalla panchina ai danni di Pellegrini e Cristante. Indisponibili Spinazzola per una distrazione al bicipite femorale sinistro e Perotti per una lesione al retto femorale sinistro. Al centro sportivo giallorosso si è visto anche il nuovo acquisto Smalling, arrivato dal Manchester United. Primo allenamento in gruppo per lui che potrebbe andare in panchina.

Roma (4-2-3-1) - Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.

