Roma, Rizzitelli e l'ennesima caduta di stile: "Irrati attaccati al c****"

Duro sfogo di Ruggiero Rizzitelli sui canali ufficiali della Roma. Ora opinionista a Roma Tv, Rizzitelli si è infuriato per l'arbitraggio di Massimiliano Irrati, reo, secondo l'ex giocatore, di aver espulso ingiustamente Federico Fazio per un presunto fallo da ultimo uomo su Okaka. Rizzitelli in diretta si è lasciato andare in un duro sfogo contro l'arbitro di Pistoia: "Ho un magone dal primo tempo, devo dirlo. Irrati attaccati al caz**. Lo dico col cuore". Un altro duro sfogo e l'ennesima caduta di stile di Rizzitelli dopo aver abbandonato lo studio nel post partita di Roma-Cagliari.