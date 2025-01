Roma, Saelemaekers a Dazn: "Contento per il gol. In pullman ho detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tasto stop su Roma - Lazio. I biancocelesti perdono per 2-0 e buttano via tre punti importanti che sarebbero valsi per la gloria e per continuare la striscia positiva in campionato. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Saelemaekers, autore della seconda rete giallorossa: “Era un’emozione incredibile, avevo giocato quello di Milano ma quello di Roma è speciale, sono contento di aver fatto gol e di aver aiutato la squadra. Pellegrini? C’è una storia dietro, nel pullman gli ho detto che faceva gol e l’ha fatto, sono contento per lui, è importante per noi, oggi l’ha fatto vedere. 5 derby su 5? È una leggenda di Roma. Siamo contenti per lui ha ripreso il gruppo e rialzarlo in un momento difficile. Avevamo promesso di dare tutto sul campo, oggi ripartiamo con 3 punti importanti".