Roma, sale il nervosismo: duro faccia a faccia tra Fonseca e i giocatori a Trigoria

C'è tensione a Trigoria dopo il pareggio con il Sassuolo, la Roma non trova più le prestazioni giuste e con l'Ajax in arrivo giovedì sale il nervosismo. Come riporta gazzetta.it, durante l’allenamento di scarico Fonseca e il gm Pinto si sono confrontati con i giocatori su cosa non stia andando, ricevendo risposte dure e toni aspri. Il club smentisce, ma di certo non riesce a far diradare l'aria di burrasca che sembra aleggiare nell'ultimo periodo, con Fonseca che sembra anche attenzionato dalla Premier League.