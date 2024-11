Roma, Shomurodov esce in lacrime contro il Qatar: ecco cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per un problema che si risolve, altri problemi che escono. Brutta inizia in casa Roma durante la sosta nazionali: Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko di 29 anni, è uscito per infortunio durante la sfida contro il Qatar. L'entità dell'infortunio è ancora incerto, ma non promette nulla di buono. La gara, persa dall'Uzbekistan per 3-2, è stata interrotta al minuto 21 per una durata di circa sette minuti, necessari per soccorrere l'attaccante giallorosso che è uscito dal campo in lacrime. Nelle prossime ore sono previsti gli esami del caso, i quali definiranno l'entità dell'infortunio. La Roma spera di non dover rinunciare a una pedina fondamentale per le rotazioni in attacco, con Dovbyk che altrimenti sarebbe chiamato agli straordinari. Soprattutto per un periodo, quello che verrà, in cui la Roma dovrà affrontare Atalanta e Napoli, con Ranieri che sarà chiamato fin da subito a dare una sterzata al momento no per provare a salvare la stagione.