Roma, slitta il rientro di Wijnaldum: ecco quando potrebbe tornare in campo

Breve ma intenso, i romanisti si sono goduti poco Gini Wijnladum. I tifosi giallorossi attendono con ansia il rientro del centrocampista, ma da Mourinho non arrivano parole rassicuranti: secondo il tecnico dovrebbe tornare per la sfida contro il Bologna il 4 gennaio. In realtà la riabilitazione procede bene ma sta richiedendo più del previsto a causa della decisione del calciatore di non operarsi. La frattura alla tibia è un brutto infortunio, ma pian piano, con lavoro in palestra e in piscina, sembra migliorare. La brutta notizia per i tifosi è che va avanti a rilento e per questo si prevede un rientro non a gennaio, ma a febbraio del 2023.