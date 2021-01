Roma, spunta l'ipotesi ritiro fino a sabato: la società riflette

Spunta l'ipotesi di ritiro per la Roma. I vertici della società giallorossa stanno valutando a Trigoria il da farsi, in primis con la posizione del tecnico Fonseca. Come riportato da corrieredellosport.it però, la dirigenza potrebbe anche scegliere di mandare la squadra in ritiro fino a sabato, giorno del match di campionato tra i giallorossi e Lo Spezia, in programma alle ore 15:00 all'Olimpico.

