Roma, tegola Wijnaldum: ecco quando potrebbe tornare in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

Bruttissima tegola per la Roma di Mourinho che sicuramente fino al 2023 dovrà fare a meno del nuovo acquisto Georginio Wijnaldum. L'olandese infatti durante la seduta di allenamento, dopo uno scontro di gioco, ha riportato la frattura della tibia. Il calciatore oggi si è recato a Villa Stuart anche se per ora l'operazione sembrerebbe da escludere. Il ritorno del giocatore non ci sarà prima del prossimo anno, quasi impossibile che possa partecipare al Mondiale in Qatar con la maglia degli Orange.