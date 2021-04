Roma, tifosi furiosi per il post della Uefa: cosa è successo

Mancano poche ore al match tra Manchester United e Roma in programma questa sera alle 21:00 e valida per le semifinali di Europa League. I tifosi giallorossi però hanno avuto un risveglio non piacevolissimo: il profilo ufficiale della competizione ha infatti lanciato un sondaggio chiedendo ai followers chi secondo loro approderà in finale. Le opzioni però erano solo tre: Arsenal, Manchester United o entrambe. Villareal e Roma quindi? Escluse a quanto pare ed è proprio questo che ha fatto infuriare i supporters che stizziti hanno iniziato a commentare il post

FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe conferma la presenza. Leiva ok, Caicedo fermo

Francesca Manzini, niente nozze per la figlia dello storico team manager della Lazio

TORNA ALLA HOME PAGE