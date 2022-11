Roma - Torino, pesante sfogo di Pinto: "Abraham non va in Nazionale perché..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nel pre partita di Roma - Torino Tiago Pinto, general manager giallorosso, ha parlato ai microfoni di Dazn sfogandosi sulla mancata (e secondo lui ingiusta) convocazione di Tammy Abraham con la Nazionale inglese: "Non posso accettare che si cerchi di giustificare una non convocazione in Nazionale per quello che Tammy sta facendo nel club. Abraham non va in Nazionale perché non ha fatto gol nell’ultimo mese? E poi va un altro calciatore che, seppur che ha fatto più gol fin qui, ieri era in panchina (riferendosi a Callum Wilson del Newcastle). Allora Smalling dovrebbe essere titolare nell'Inghilterra”.