Roma, Totti: “I tifosi non hanno pazienza perché non vincono nulla da tempo”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano catalano 'Sport', Francesco Totti ha fatto il punto in casa Roma analizzando la figura di José Mourinho. Di seguito le parole dell'ex capitano giallorosso nel giorno in cui la sua squadra affronterà il Bologna in trasferta per continuare la striscia positiva: "Spero che la Roma concluda il campionato tra le prime quattro così da giocare la prossima Champions League. Penso che Mou sia un grande allenatore e possa portare la squadra ai vertici in Italia. I tifosi della Roma non hanno molta pazienza perché da tempo non vincono nulla, ma con l'arrivo di Mourinho c'è molta speranza di riconquistare un titolo. È ciò di cui hanno bisogno i tifosi".