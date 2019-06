Roma, Zeman: “La fronda nello spogliatoio? Lì sono abituati a certe cose"

Quasi tre anni alla Lazio, idem (con tanto di bis nel 2012) alla Roma. Zdenek Zeman è un personaggio da sempre controverso, “all'antica” per certi versi, un allenatore amante dei metodi tradizionali. Comunque, un'istituzione, soprattutto nella Capitale dove ha vissuto - sia in biancoceleste che in giallorosso - uno dei periodi più floridi della propria carriera in panchina, ma non per questo senza difficoltà. Soprattutto sulla sponda romanista del Tevere, dove il suo ritorno nella stagione 2012/13 durò 25 partite, prima dell'esonero e del definitivo addio: “Sono stato fatto fuori perché dissi pubblicamente che volevo che la società mettesse delle regole stringenti, a quel punto si sono arrabbiati. Dovevo tenerlo per me”. Così ha dichiarato il boemo a la Repubblica, che poi ha incalzato chiedendo all'ex allenatore cosa ne pensasse del caso De Rossi - Totti, con il primo accusato di aver provato a “far fuori” prima Di Francesco e poi l'ex numero 10 della Roma: “Dei giocatori hanno provato a mandare via Di Francesco? Mah, lì sono abituati a fare così. Io ho vissuto una situazione difficile con De Rossi, ma non so di chi fosse la colpa. Per me aveva dei problemi fuori dal campo” - poi ha proseguito - “Invece di allenarsi molti passavano le giornate sui lettini a massaggiarsi e a curarsi, non ci ero abituato. Io vengo spesso criticato dai giocatori perché voglio farli lavorare. Si trova sempre qualcuno che vuole lavorare di meno”.

LAZIO, INZAGHI ORA PUNTA LA SUPERCOPPA

LAZIO, LEIVA E IL SUO SMS A INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE