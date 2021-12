Romulo e gli amici alla Lazio: auguri a 5 ex compagni - FOTO

Romulo ha giocato nella Lazio da gennaio a giugno 2019, quando poi è tornato al Genoa, pochi mesi che però l'ex biancoceleste porta ancora nel cuore. I tifosi non l'hanno dimenticato e lui non ha scordato gli amici che ha lasciato a Rroma. Per le feste natalizie, sui social, ha postato diverse foto con suoi ex compagni di squadra alla Lazio, per la precisione cinque: Leiva, Bastos, Wallace, Luiz Felipe e Correa. Un quintetto che è rimasto nel cuore di Romulo.