Rudiger, scontro shock in Champions League: come sta il difensore - VIDEO

E' successo nella notte di Champions League di ieri sera. Uno scontro impressionante tra Rudiger e il portiere dello Shakhtar Donetsk Trubin. Al minuto 95 del match, sul risultato di 1-0 per gli ucraini, il difensore del Real Madrid trova il pari con un colpo di testa ma nella stessa azione viene travolto dal portiere avversario che gli frana addosso. Impatto fortissimo e prime immagini scioccanti con il tedesco che resta a terra quasi senza sensi e con una maschera di sangue sul volto. Per Rudiger applicati 20 punti di sutura sul sopracciglio e Ancelotti rassicura nel post partita: "Sembrava grave ma è sotto controllo".

In the 91st minute, Kroos asked Rudiger to take the lead and was

He scores from Kroos' cross, the 94th minute is repeated

Same thing cross from Kroos but this time

Rudiger put it in the window



