Rugby, tifone in Giappone: annullata Italia - Nuova Zelanda

La sfida tra Italia e All Blacks, quarto e ultimo turno della poule B dei mondiali di rugby, è stata annullata. La ragione dichiarata dagli organizzatori è "sicurezza e pubblica incolumità”, visto che nel fine-settimana, sulla città e in buona parte del nord del Giappone, è atteso l’arrivo del tifone Hagibis. A rischio c'è anche il Gp di Formula 1 a Suzuka in programma domenica. Anche il match tra Inghilterra e Francia con sede a Yokohama salterà. Le due partite annullate verranno archiviate con uno 0-0 e 2 punti per ciascuna squadra. L'Italia chiude così il suo Mondiale a 13 e torna a casa.

POSIZIONE DELL'ITALIA - La Fir ha chiesto inutilmente agli organizzatori di spostare l’incontro a lunedì o di anticiparlo a domani. Nella squadra italiana scoppia la polemica: “Forse sarebbe stato impossibile, battere gli All Blacks: ma avevamo il diritto di giocare. Una imperdonabile mancanza di rispetto”.