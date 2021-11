Rumenigge svela: "Mourinho voleva il Bayern, ma per noi..."

In un'intervista rilasciata a Rai Sport, Karl-Heinz Rummenigge ha svelato un retroscena di mercato che ha per protagonista José Mourinho. Secondo l'ex amministratore delegato del Bayern Monaco, l'attuale tecnico della Roma avrebbe voluto allenare la squadra tedesca, salvo poi ricevere il "no" da parte della dirigenza, che non lo reputava la giusta guida. Di seguito le sue parole: "Qualche anno fa voleva venire in Germania ad allenare il Bayern, ma c'è mai stata la sensazione che potesse essere l'allenatore giusto per il Bayern. A me personalmente ha fatto sempre un'impressione buona. Spero che alla Roma abbia successo perché lui ha bisogno di vincere quotidianamente".