Salah campione fuori dal campo: difende un senzatetto e gli regala 100 sterline

Salah sotto i riflettori. Non per una grande giocata, ma per un gesto fuori dal campo che non può passare inosservato. L'attaccante del Liverpool, la sera del 3 a 1 dei Reds sull'Arsenal, ha incontrato sulla sua strada alcuni ragazzi intenti a molestare un senzatetto. Le telecamere hanno ripreso l'accaduto, e le immagini hanno immortalato Salah avvicinarsi e allontanare i malviventi. L'uomo difeso dalla stella del calcio, si chiama David Craig. Ai microfoni di "The Sun" ha raccontato la vicenda: "E' stato meraviglioso quanto lo è per il Liverpool in campo. Ha sentito cosa mi stava dicendo un gruppo di ragazzi, poi si è rivolto a loro e ha detto: 'Potreste esserci voi al suo posto tra qualche anno'. Ho capito di non avere le allucinazioni solo quando Momo mi ha regalato 100 sterline. Quei ragazzi mi molestavano, chiedendomi il perché delle mie richieste e dicendomi di trovarmi un lavoro. Quando ho visto Salah ero felicissimo, ai miei occhi è un eroe anche nella vita reale e voglio ringraziarlo".