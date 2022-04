Salenitana, freddezza tra Iervolino e Sabatini: il ds verso l'addio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sembrava tutto rose e fiori a gennaio tra Danilo Iervolino e Walter Sabatini. Il nuovo presidente della Salernitana aveva affidato all'ex ds di Lazio e Roma la ricostruzione della squadra in vista della seconda parte di campionato. Nel frattempo è stato fatto mercato a gennaio, è stato cambiato l'allenatore (da Colantuono a Nicola), ma i risultati sono sempre gli stessi: ultimo posto in classifica e retrocessione praticamente certa. Le ultime da Salerno riferiscono una certa freddezza tra il presidente e il ds e la possibilità di un saluto a fine stagione di Sabatini, quando scadrà il contratto sottoscritto a gennaio. Iervolino alla stampa ha rivelato: "L'orientamento è quello di proseguire insieme, ma è ovvio che non rinnovo se dovessimo perdere nettamente le prossime partite. Sono legato a Sabatini da un rapporto di stima e fiducia, lo reputo una icona del calcio italiano e ha scritto pagine di storia importantissime. Come tutti, però, sarà giudicato per i risultati. Vedremo tra un mese se i progetti saranno convergenti". Parole che sanno di addio.