Salernitana, Castori: "Lotito? Mi ha assecondato comprando giocatori adatti"

Giornata storica quella di ieri per la Salernitana che dopo 23 anni tornerà a giocare in Serie A. Il tecnico dei campani Fabrizio Castori ha parlato della promozione, e anche di quanto fatto dal presidente Lotito, ai microfoni di TMW Radio: "Lotito mi chiamò lo scorso anno chiedendomi di portarlo in Serie A. Mi ha dato fiducia e assecondato, prendendomi giocatori che si adattano al mio modo di fare calcio. Lui, il ds, mi hanno tutti assecondato e non potevo sbagliare".

