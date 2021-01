Salernitana, Durmisi si presenta: "Avevo altre offerte, ma ho voluto questa maglia"

DURMISI SALERNITANA - Operazione in uscita per la Lazio che annuncia la cessione in prestito di Riza Durmisi alla Salernitana. L'esterno danese giocherà i prossimi mesi all'Arechi e si dice pronto alla nuova avventura. L'ex Betis ha rilasciato le prime parole da neo giocatore granata direttamente dai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni: “Voglio ringraziare i presidenti e il direttore per avermi voluto qui a Salerno. Avevo diverse richieste anche da club esteri ma ho fortemente voluto la maglia granata e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister. In tanti mi hanno parlato benissimo di Salerno, ho accettato con grande entusiasmo questa sfida e ringrazio ancora la Società per avermi voluto qui”.