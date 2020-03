Salernitana, Fabiani: "Vi spiego il vantaggio di fare operazioni con la Lazio"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, è tornato in un'intervista a Telecolore a parlare del rapporto di mercato con la Lazio. Trattative che, a dire il vero, nonostante le polemiche, hanno portato benefici a entrambe le formazioni. “Non ci sentiamo figli di un Dio minore, la Salernitana vive di luce propria e non riflessa. Ognuno può pensare il contrario, ma si sbaglia. Sono operazioni di mercato che si potrebbero fare con qualunque club di A. Mettiamoci d’accordo una volta per tutte su determinate situazioni. Dicono che il nostro vivaio non produce calciatori, poi quando li vuole acquistare la Lazio ci sono polemiche e si grida allo scandalo. Pongo io una domanda: è la Lazio che è al servizio della Salernitana o il contrario? Scamacca è un giocatore del Sassuolo, va ad Ascoli e i neroverdi pagano attraverso incentivi e premi di valorizzazione. Sono movimenti che fanno tutti, ci sono dei parametri da seguire alla lettera per evitare brutte sorprese. In serie B spendere 8-9 milioni di cartellini, aggiunti ai 12 milioni di gestione, significa andare fuori bilancio. Tra abbonati, sponsor e diritti televisivi i nostri introiti arrivano ottimisticamente a 6-7 milioni e quindi vai in perdita. Le altre, evidentemente, cedono calciatori o attingono alle finanze personali. Con tutti i rischi del caso. La B non è come la serie A, ci sono dei parametri per cui l’indebitamento non deve superare una determinata cifra", ha spiegato Fabiani.

CICERELLI - A gennaio ha fatto discutere anche l'acquisto da parte della Lazio di Cicerelli. L'esterno ex Foggia è stato chiesto dal Parma, ma Lotito ha preferito garantire ai granata plusvalenza e possibilità di tenerlo in rosa anche la prossima stagione: "Se mi chiama il Parma e mi offre 800mila euro per un giocatore in scadenza ci sta assolutamente che Lotito possa toglierlo dal mercato garantendogli un pluriennale con una società di A e allo stesso tempo riportandolo a Salerno se dovessimo chiederlo, tra l’altro arricchendo le nostre casse. Le nostre operazioni di mercato sono reali, non sono plusvalenze fittizie. Tutte le nostre cessioni sono vere, unilaterali: c’è una vendita secca e questo sta a significare che si opera in una certa maniera. Devi essere bravo a scovare il Maistro e il Gondo di turno, ma la Salernitana il prossimo anno può sbizzarrirsi sul mercato non avendo tanti giocatori sotto contratto”.

