Salernitana, il ds Fabiani: "Lotito e Mezzaroma sono il passato"

Dal 25 giugno Claudio Lotito e Pietro Mezzaroma non sono più i proprietari della Salernitana. Il trust è stato presentato in FIGC e sarà guidato da Ugo Marchetti. I campani potranno quindi partecipare alla prossima Serie A. Riguardo il futuro del club, il ds Fabiani è intervenuto a TGR Campania dicendo: "All’interno del trust sono state fatte confluire tutte le quote in capo a Lotito e Mezzaroma. Pertanto oggi Lotito e Mezzaroma rappresentano il passato della Salernitana, glorioso perché sono partiti dall’Eccellenza e sono arrivati in Serie A. Tornare indietro non si può, ora è stato nominato un nuovo amministratore delegato insieme al trust che traghetteranno la cessione della Salernitana. Vorrei rassicurare tutti i tifosi e tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questo club: sono state fatte le cose per il bene e per preservare il patrimonio della Salernitana e dei suoi tifosi. Il 1° luglio apre il mercato a livello ufficiale, sono state espletate tutte le pratiche per l’iscrizione, l’attività ordinaria è sempre andata avanti e sta andando avanti con regolarità”.