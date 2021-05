Salernitana in A, Gondo: "La promozione era l'obiettivo, ora la festa con la città"

Cedric Gondo è stato uno dei protagonisti della stagione della Salernitana, conclusasi meravigliosamente oggi con la conquista della promozione in Serie A. L'attaccante è in prestito dalla Lazio e il suo contratto scadrà il 30 giugno. Intanto l'ivoriano si gode la festa meritata e ai microfoni di DAZN ha detto: "È un'emozione unica, siamo un gruppo che ha lottato fino alla fine per prenderci quello che era il nostro obiettivo sin dall'inizio. Adesso festeggiamo assieme alla città e non vedo l'ora di vedere Salerno esplodere di gioia. Siamo sempre stati sul pezzo, chi è entrato ha cambiato la partita oggi ed è questa la nostra forza. Castori? Mi ha dato la Serie A. Scherzi a parte, ci ha dato tantissime motivazioni".