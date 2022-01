Salernitana, l'ex Fava: "Dalla Lazio mi aspettavo di più. Immobile? Mi fa impazzire, ma..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio a due giorni dal match contro la Salernitana, l'ex attaccante granata Dino Fava ha parlato della sfida in programma sabato pomeriggio all'Arechi. Di seguito le sue parole: “Mi aspettavo di vedere qualcosa in più da questa Lazio, mentre la Salernitana mi aspettavo potesse avere delle difficoltà come infatti sta facendo vedere. Lo stadio di Salerno è un fortino e la Lazio può essere avvantaggiata dal fatto che ci saranno solo cinquemila tifosi. La Salernitana ha la possibilità ancora di salvarsi visto che deve anche recuperare due gare e la classifica cambia velocemente di giornata in giornata".

IMMOBILE - "Per il tipo di giocatore che sono stato devo dire che non potrei mai giocare con Immobile, siamo due giocatori dalle stesse caratteristiche. Immobile mi fa impazzire, è un giocatore straordinarie ma avrei fatto fatica perché sicuramente giocando insieme avremmo fatto gli stessi movimenti. La società biancoceleste quest’estate ha acquistato giocatori importanti e ha scelto di puntare su un allenatore altrettanto forte e importante. Sarri è maniacale, è uno che ti fa capire bene ogni singolo aspetto del calcio e delle partite. Ha bisogno di tempo e non per tutti è facile seguirlo. Io e mister Sarri ci siamo incontrati calcisticamente parlando della sfida con tra Arezzo e Treviso. Poi anche con l’Alessandria nella sfida contro la Salernitana e giocavo proprio io. Mi ricordo che il mister scherzando mi disse che quella partita l’avevamo rubata per il rigore che fu dato a noi ma in realtà era fuori area”.

