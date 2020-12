Salernitana, la società pensa a un mercato da A: fuori Dziczek e dentro Murgia?

Con il pareggio di ieri col Lecce, la Salernitana di Fabrizio Castori perde momentaneamente la vetta della classifica a favore dell'Empoli. La squadra granata si conferma comunque fra le squadre più in forma del campionato e sogna in grande la Serie A dopo anni di incertezze. Con gennaio alle porte, la società potrebbe apportare alcuni cambiamenti per restare stabilmente nelle zone alte della classifica. Il reparto nevralgico in cui si interverrà è il centrocampo: Minala, di ritorno dall'esperienza in Cina, tornerebbe volentieri ma non rientra nei piani, così come non è nei pensieri Sofian Kiyine. Alla società, riporta tuttosalernitana.com, piacciono Coulibaly, Dezi e soprattutto Murgia, giocatore che Lotito ben conosce per averlo fatto esplodere con la Lazio. Chi potrebbe lasciare invece è Patrick Dziczek, che sembra destinato verso altri lidi.

