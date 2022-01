Salernitana - Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: il comunicato

L'Arechi di Salerno non ospiterà i tifosi della Lazio il 15 gennaio durante la partita Salernitana - Lazio. Il Prefetto della Provincia di Salerno ha vietato ai residenti della regione Lazio di acquistare i biglietti per la trasferta campana, chiudendo di fatto il settore ospiti. I biancocelesti hanno pubblicato una nota ufficiale per avvertire i propri sostenitori: "Il Prefetto della Provincia di Salerno dispone, in occasione dell'incontro di calcio Salernitana - Lazio valido per il Campionato Nazionale di Serie A in programma sabato 15 gennaio 2022 presso lo stadio Arechi di Salerno, è adottata la seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lazio, con chiusura del settore ospiti".