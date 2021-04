Salernitana, Lombardi: "Sono della Lazio ma se fosse per me..."

Tornato da poco da una serie di infortuni, Cristiano Lombardi, esterno offensivo della Salernitana in prestito dalla Lazio, ha parlato del suo futuro in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei: "Ora mi sento bene e non accadeva da un anno. Ogni volta che rientravo avevo sensazioni non positive, adesso non avverto più fastidi. A Salerno sono in prestito dalla Lazio, ma alle giuste condizioni rimarrei volentieri a titolo definitivo. Lo devo alla società, al direttore Fabiani, al tecnico, al gruppo e ai tifosi ".

