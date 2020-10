Salernitana, Lotito spegne le polemiche: “I tifosi facessero i tifosi”

La convincente vittoria di ieri non ha spento le polemiche. I tifosi della Salernitana continuano a contestare Claudio Lotito, nonostante il poker rifilato ieri pomeriggio al Pisa. Il patron del club campano e della Lazio è intervenut nel post partita ai microfoni di Ottopagine.it: "Non faccio polemiche, non sono abituato a farne. I tifosi facessero i tifosi, il presidente facesse il presidente. Devono parlare delle cose che gli appartengono e tifare la squadra del cuore nel rispetto delle regole. Non consentirò mai ai tifosi di sostituirsi alla società. Sicuramente oggi la squadra ha dimostrato di essere compatta, determinata, volitiva e tonica. Questa squadra ha qualità tecniche ma anche 'cazzimma' come si dice a Napoli. Ci sono le condizioni per fare ottimo campionato. Bisogna giocare tutte le partite ma sono molto soddisfatto della prestazione di oggi, spero che la squadra prosegua su questa linea".

