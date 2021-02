Salernitana, malore Dziczek: il messaggio di ringraziamento del club

"Grazie a tutti". È il messaggio che Patryk Dziczek intende rivolgere a tutti coloro che l'hanno soccorso in seguito al malore avuto durante la gara di ieri di campionato con l'Ascoli. Lo comunica la sua squadra, la Salernitana, in una nota, nella quale "rendendosi interprete del sentimento del calciatore, della Proprietà, nonché dell'intera città di Salerno esprime la profonda gratitudine a tutti quelli che ieri, allo stadio Del Duca, si sono presi cura di Patryk - si legge nel comunicato - In particolare, ci corre l'obbligo di ringraziare il medico sociale dell'Ascoli Calcio, il personale medico e lo staff dell'ambulanza presenti allo stadio, nonché il calciatore Parigini e tutti i giocatori bianconeri, che insieme al nostro capitano Di Tacchio ed agli altri calciatori della U.S. Salernitana 1919, si sono prodigati per soccorrere Patryk Dziczek con tempismo e straordinaria freddezza. Si ringrazia altresì l'Ospedale 'Mazzone' di Ascoli per aver effettuato in poco tempo tutti gli accertamenti del caso", conclude la Salernitana.