Salernitana, può essere il giorno della Serie A dopo 22 anni: tutte le combinazioni

Oggi può essere il giorno della Salernitana. Dopo 22 anni, il club campano potrebbe tornare in Serie A e i tifosi sono già pronti a far partire la festa. In trasferta contro il Pescara alle ore 14 potrebbe bastare anche un pareggio per ottenere la promozione diretta. Per evitare di guardare sugli altri campi, i granata devono vincere contro gli abruzzesi per blindare il secondo posto che vorrebbe dire massima serie. In caso di pareggio sconfitta della Salernitana, bisognerà controllare il risultato del derby Monza-Brescia. Per puntare alla Serie A, i ragazzi di Brocchi sono obbligati a vincere e sperare in un passo falso del club di Lotito. Altrimenti, sarà festa promozione a tinte granata.

LA SALERNITANA VA IN SERIE A SE:

- Vince contro il Pescara

- Non vince contro il Pescara e il Monza non vince contro il Brescia

IL MONZA VA IN SERIE A SE:

- Vince contro il Brescia e la Salernitana non vince contro il Pescara