Salernitana, Radovanovic escluso dalla lista per la Serie A: sondaggio per uno svincolato

© foto di TuttoSalernitana.com

Il mercato non è ancora chiuso in casa Salernitana. Saltato il passaggio di Radovanovic a Cagliari infatti la società ha deciso di escludere comunque il giocatore dalla lista della Serie A per poter acquistare un calciatore svincolato. Stando a quanto riferito da il Corriere dello Sport sondaggi per Vrsaljko, in forze all'Olympiakos, e per Isco il cui trasferimento all'Union Berlin è saltato.