Salernitana, Sabatini: "La salvezza l'impresa più importante della mia carriera"

Una storia che ha rischiato di avere un finale horror e che invece si è trasformato in un capolavoro. La Salernitana si è salvata all’ultimo respiro e il merito è non solo della squadra allenata da Nicola ma anche del presidente Iervolino e della fiducia incondizionata che ha riposto in Walter Sabatini. Proprio il ds ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato dell’impresa appena compiuta: “Quella di Salerno l’impresa più importante della mia carriera. Sicuramente. Quella di cui vado più orgoglioso. Io vivo per le sfide, amo misurarmi contro l’impossibile. Eravamo già annegati, poi siamo tornati a galla e ci siamo aggrappati a un pezzo di legno. E alla fine siamo arrivati a riva. Sani e... salvi”, queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.