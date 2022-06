Salernitana, Sabatini: "Non ho ancora metabolizzato l'addio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Un addio inaspettato quanto doloroso che in un attimo ha spazzato via la gioia e la felicità di una salvezza conquistata all'ultimo respiro con la Salernitana. Walter Sabatini non ha ancora superato l'addio con i granata e a confermarlo è lui stesso sulle pagine de Il Secolo XIX: "Non ho metabolizzato la fine della mia storia con la Salernitana, dopo sei mesi di lavoro incessante". Un rapporto che si è interrotto bruscamente quello con il presidente Iervolino e che ha lasciato l'amaro in bocca al direttore sportivo.