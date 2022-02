Salernitana-Spezia, esordio pazzesco per Verdi: doppietta su punizione in 16 minuti

Simone Verdi si presenta come meglio non poteva. Il nuovo acquisto della Salernitana ha già lasciato doppiamente il segno nella sua nuova avventura. Sono bastati 16 minuti del match interno contro lo Spezia all'ex Napoli e Bologna per mettere a segno una doppietta. Due gol realizzati magistralmente entrambi su calcio di punizione. Due tiri piazzati calciati alla perfezione dal fantasista della provincia di Pavia che ha illuminato l'Arechi con due arcobaleni che non hanno lasciato scampo a Provedel.