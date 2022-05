Salernitana - Venezia, Nicola fa i cambi in quattro slot? Il tabellino conferma, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Situazione curiosa quella che si è creata durante il match tra Salernitana e Venezia nel match disputato all'Arechi e terminato con la vittoria dei padroni di casa che si sono imposti per 2-1. Da tabellino infatti i cambi della squadra di Nicola risultano essere stati fatti in quattro slot, pratica vietata nel regolamento e che vorrebbe dire sconfitta a tavolino come accaduto in precedenza alla Roma contro lo Spezia in Coppa Italia. In quel caso i giallorossi operarono sei cambi, invece dei cinque consentiti, e oltre ad aver perso sul campo persero la gara anche a tavolino.

Questa volta però non ci saranno conseguenze per Nicola: è vero infatti che al 62' sono entrati Verdi e Kastanos, per Bonazzoli e Coulibaly, e da minutaggio Belec sarebbe subentrato al 64'. Al 74' è stata la volta di Ruggeri e all'84' di Perotti. Quattro slot quindi, sì ma solo nella teoria. Belec è infatti entrato in campo di fatto insieme a Verdi e Kastanos approfittando del gioco fermo a causa di alcuni problemi di Sepe. Per questo gli slot sono tre e per i granata è quindi tutto in regola.