Sampdoria, Giampaolo critica l’arbitraggio: “Cosa avrebbe detto Gasperini?”

© foto di www.imagephotoagency.it

Neanche il tempo di iniziare e in Serie A già si critica l'arbitraggio. Dopo lo sfogo di Marino dell'Udinese, è arrivato anche quello di Marco Giampaolo. Il tecnico della Sampdoria, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso il suo disappunto per il gol annullato a Caputo sul risultato di 0-0 per un presunto fallo. Queste le sue parole al termine del match con l'Atalanta: "Mi sento penalizzato dal gol annullato, a parti invertite mi chiedo cosa avrebbe detto Gasperini. Avrei accettato se l'arbitro avesse fischiato un calcio di punizione, non accetto questa scelta. Sarebbe stato un rigore da assegnare a parti invertite? Mai nella vita. Mi sento penalizzato, mi auguro che la squadra non perda la fiducia. Annullare un gol del genere è una follia".