Sampdoria, il patron Lanna: "Prossime gare cruciali per la salvezza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la vittoria contro lo Spezia la Lazio si prepara ad affrontare la Sampdoria nel match in programma sabato 7 maggio allo stadio Olimpico alle 20.45. La compagine di Sarri vuole altri tre punti che l'avvicinerebbero ulteriormente all'obiettivo Europa. Dall'altro lato la squadra di Giampaolo arriva a Roma con entusiasmo dopo la vittoria nel derby e la salvezza quasi conquistata.

In merito è intervenuto anche il patron del club, Marco Lanna: "Con questa determinazione sono certo che riusciremo a portare a casa l’obiettivo salvezza. Inter? Non vogliamo arrivare a giocarci la salvezza all’ultima giornata di campionato in trasferta a Milano. Potrebbe diventare complesso arrivare a dover fare punti a Milano, per questo oggi si riprende a lavorare: le prossime due partite saranno importanti per la salvezza matematica". Queste le sue parole ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport.