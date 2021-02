Sampdoria, Keita: “Contro la Lazio sarà una gara importante”

Al termine del match e vinto 2-1 sulla Fiorentina, Keita è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della società per analizzare la gara e presentare il prossimo match dei blucerchiati che se la vedranno con la Lazio. L'attaccante della Sampdoria, autore del gol che ha sbloccato la partita, ha detto: "È stata una partita dura, tosta. L’importante però erano i tre punti e ce l’abbiamo fatta. Adesso dobbiamo prepararci per la partita di sabato, che è importante come lo era questa. Come sto? Io provo sempre a dare il massimo. Bisogna aiutare la squadra, con gol, assist e in ogni modo. Serve provare a fare la differenza per ottenere i punti". Sabato alle 15, il calciatore senegalese tornerà all'Olimpico da avversario dopo aver vestito la maglia biancoceleste dal 2011 al 2017, giovanili comprese.