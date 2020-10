Sampdoria - Lazio, l'analisi di Cucchi: "Brutta gara, troppi errori in difesa. E anche l'attacco..."

La Lazio al 'Ferraris' cade sotto i colpi di una Sampdoria in grande spolvero. Tre i gol subiti dalla squadra di Simone Inzaghi, che non si è praticamente mai resa pericolosa dalle parti di Audero. A qualche minuto dal triplice fischio del match, Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', nonché tifoso biancoceleste, ha pubblicato la sua consueta analisi: "La Sampdoria ha giocato un'ottima partita. Complimenti a Ranieri. La Lazio ha giocato una brutta partita, con troppi errori in difesa e pochissimo peso offensivo. C'è da lavorare per avvicinarsi al rendimento e al gioco dello scorso anno. E Inzaghi lo sa".

La Lazio è nulla e la Samp banchetta: a Marassi finisce 3-0

Lazio, Mimun preoccupato: "Troppe assenze e pile scariche, con il Dortmund rischiamo grosso"

TORNA ALLA HOMEPAGE