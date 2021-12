Sampdoria-Lazio, Stankevicius: “Il pareggio non serve a nessuno”

Dopo il rocambolesco pareggio interno con l'Udinese, la Lazio torna subito in campo e lo fa in trasferta contro la Sampdoria. Domenica alle 18 i biancocelesti sono chiamati a dare risposte a Marassi contro la squadra di D'Aversa reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina. Match dunque delicato per entrambe le compagini che non possono più perdere troppo terreno. Marius Stankevicius, attuale Ct Under 21 Lituania e doppio ex della partita, ha analizzato la sfida ai microfoni di Sampdorianews.net. Queste le sue parole: "Secondo me sarà una gara dura per entrambe le squadre. La Sampdoria deve ottenere punti per allontanarsi dalla zona rossa. Naturalmente non credo che la Doria possa essere coinvolta fino alla fine nella lotta per non retrocedere, ma sarà importante ottenere una vittoria in questo momento del campionato. La situazione della Lazio è migliore, coltiva ambizioni per andare in Champions, adesso pare però più alla portata l'Europa League vista l'attuale posizione in classifica, al di sotto delle aspettative di tifosi, mister Sarri, giocatori e del Presidente Lotito. Secondo me un pareggio non soddisfarebbe nessuno".

PASSATO IN ITALIA - "Ho tantissimi bei ricordi degli anni vissuti in Italia. Non posso dimenticare il mio arrivo a Brescia, in una squadra con alcuni dei migliori giocatori al mondo, come Baggio, Guardiola e Toni. Un altro bel momento è stata la prima finale di Coppa Italia, ero un giocatore della Sampdoria e abbiamo lottato contro la Lazio. Sfortunatamente abbiamo perso ai rigori, avevamo una squadra fortissima con Cassano, Pazzini, Palombo e Walter Mazzari come allenatore. Infine ricordo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, vincendo il duello in finale nel derby in una serata indimenticabile".