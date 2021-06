Sampdoria, prosegue il casting allenatore e ds: la situazione

La Sampdoria è di fatto l'unica squadra della Serie A senza allenatore. Gotti all'Udinese, Dionisi al Sassuolo e Andreazzoli all'Empoli hanno reso Ferrero l'unico presidente senza guida tecnica. In realtà la situazione in casa blucerchiata è ancora più complessa di come sembra: vacante è anche la carica di direttore sportivo e tale scelta è collegata a quella della panchina. Come riporta Tuttomercatoweb.com c'è stato un riavvicinamento con Osti proprio quando Faggiano era ormai a un passo dall'arrivo. Si torna così al testa a testa che avrà effetti sull'allenatore: con Faggiano era pronto D'Aversa (i due hanno lavorato insieme a Parma), con Osti restano in corsa Iachini e in alternativa Giampaolo.

