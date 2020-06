Sampdoria, Quagliarella non convocato per la sfida con la Roma

Continua ad allenarsi a parte Fabio Quagliarella in vista della partita dell’Olimpico contro la Roma. Claudio Ranieri ha deciso di non convocare il suo bomber a causa del suo problema al polpaccio che non gli consertirà di prendere parte alla sfida delicata di mercoledì. Contro i giallorossi, partirà dal primo minuto uno tra Gabbiadini e La Gumina. Oltre all’attaccante napoletano, non ci sarà nemmeno l’esterno argentino Gonzalo Maroni, fermo anche lui per un problema fisico.