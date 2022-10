Sampdoria, Ranieri: "Ecco perché mi sono tirato indietro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Claudio Ranieri non sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico, che era uno dei candidati per prendere il posto di Giampaolo, ha infatti declinato l'offerta arrivata dalla società blucerchiata e ha spiegato i suoi motivi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Non me ne andai per soldi ma a causa di divergenze con la proprietà non di natura economica. Sarei stato disponibilissimo allora a restare, così come lo sarei stato ora a tornare, ma ho capito che non è cambiato granché, nel senso che la proprietà è rimasta la medesima. E allora mi sono tirato fuori da questa situazione. Mi dispiace per i ragazzi e per i tifosi: avrebbero voluto che io tornassi. Ero sicuro che avremmo potuto fare bene, ma devo farlo perché sono una persona coerente".