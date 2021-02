Sanremo, anche Mihajlovic tra gli ospiti: "Io e Ibra faremo schifo insieme"

Ci sarà anche Sinisa Mihajlovic tra gli ospiti di Sanremo 2021. A confermarlo è stato lo stesso tecnico del Bologna in conferenza stampa: “Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme" - ha dichiarato il serbo - "Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò”. Secondo le pagine bolognesi di Repubblica, l'ex Lazio salirà sul palco dell'Ariston insieme alle figlie tra il 4 e il 5 marzo.