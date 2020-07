Sansovini esalta Immobile: "Attaccante modello, le big dovrebbero fare follie per lui"

Sono stati compagni di squadra ai tempi del Pescara di Zeman, in quel campionato il giovane Ciro Immobile fece vedere esattamente il suo valore e il suo potenziale. A raccontarlo ci ha pensato Marco Sansovini ai microfoni di TMW Radio.

PESCARA - “Immobile era il terminale offensivo del 4-3-3. Quello che notavi subito era la fame che aveva in campo e anche in allenamento. Aveva una determinazione incredibile in ogni momento della partita. Piano piano sta arrivando in alto. Continua ad avere fame e questo gli permette di fare quello che sta facendo. E' un attaccante modello che tutti vorrebbero. E' intelligente e generoso, sa aiutare la squadra in fase di non possesso. Non è solo bomber ma uomo-squadra".



RIGORI - "Vanno segnati e ci vuole grande freddezza. E questo fa parte del bomber. L'attaccante ha la porta del sangue e lo ha dimostrato".



MERCATO - "Se non si fanno follie per lui, non so per chi si possono fare. Ha fatto oltre trenta gol a stagione negli ultimi anni. Dovrebbe essere l'obiettivo di tutte le grandi trovare un attaccante che fa gol".

