Sarri spera nella presa di Milano. Contro Pioli si cerca il colpo grosso

RASSEGNA STAMPA - Sarà difficile, ma la Lazio ci proverà. I biancocelesti sono chiamati domani a un'impresa contro il Milan. A San Siro infatti, gli uomini di Sarri dovranno vedersela con i rossoneri reduci dalla vittoria esterna con il Cagliari. Per la Lazio si profila la ghiotta possibilità di cancellare la falsa partenza e di ricominciare adesso un nuovo campionato, dopo aver scacciato i fantasmi nella gara contro il Torino. Come scrive il Corriere dello Sport però, non sarà affatto semplice. In casa del Milan i biancocelesti hanno vinto nel 2019 per la prima volta in trent'anni. Un successo storico che adesso si tenterà di ripetere. Certo, in caso di sconfitta nessuna fine del mondo, come ha voluto precisare anche il mister, ma è normale che le ambizioni della squadra siano di fare il colpo grosse al Meazza. Contro Pioli, Sarri potrà contare su Rovella oltre che su Isaksen e Castellanos, che sembra siano entrati finalmente nei meccanismi dell'allenatore toscano. Jolly fondamentale potrebbe rivelarsi il tuttofare Vecino, tra le pedine più utili di questo avvio di stagione.