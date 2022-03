Sassuolo, Berardi preoccupa per la Lazio: l'allenamento

Fonte: sassuolocalcio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tornano ad allenarsi gli uomini di Alessio Dionisi. Il Sassuolo quest'oggi ha svolto l'allenamento pomeridiano al Mapei Football Center per preparare la sfida contro la Lazio in programma sabato 2 aprile alle 18:oo allo Stadio Olimpico di Roma. Nella seduta odierna i neroverdi hanno svolto nella prima fase di allenamento il riscaldamento seguito dal torello ed esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Prosegue invece il lavoro differenziato per Domenico Berardi, Filip Djuricic e Giacomo Satalino. Il leader del Sassuolo è sempre più in dubbio e importanti aggionamenti sulle sue condizioni saranno date nel corso della conferenza stampa di Dionisi. Il programma neroverde infine prevede che domani mattina ci sarà la rifinitura e poi subito dopo pranzo la squadra partirà per Roma.